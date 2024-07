PESCA SPORTIVA Buon esordio per la pesca sammarinese al Campionato Giovanile Regionale Emilia-Romagna

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha concluso il corso estivo per ragazzi di due settimane tenuto dall’istruttore e presidente federale Bruno Zattini. Cinque ragazzi hanno partecipato alla prima prova del Campionato Regionale Emilia-Romagna, di categoria Under 20, Under 13 e Under 15.

La prima tappa del circuito, svolto al Lago Pino, ha visto ottenere ottimi risultati per gli atleti della Federazione Sammarinese. Nell’Under 15 secondo posto per Riccardo Ducci, mentre gli altri quattro ragazzi hanno partecipato nell’Under 13. Primo posto assoluto di giornata per Daniele Clementi, terzi Francesco Biordi e Samuele Brighi, mentre leggermente fuori dal podio Matteo Jannin, quarto.

Prossimi appuntamenti del calendario fissati per domenica 20 luglio al Lago Molinella, terza giornata al Lago Pascoli (3 agosto) e, infine, ultime due prove al Lago di Faetano (24 e 31 agosto).

