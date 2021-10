TENNIS Buona la prima per la formazione Under 10. Alletti fuori al primo turno in Spagna

Weekend in campo per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Silvia Alletti, accompagnata dal tecnico Alice Balducci, ha cercato la qualificazione al Villas Tennis Academy Trophy Uder 14, evento del circuito Tennis Europe Junior Tour in programma a Maiorca. La sammarinese ha sfidato al primo turno la rumena Vancea, poi qualificatasi, cedendo con il risultato di 6-3 6-0.

Ieri, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si è svolta la prima delle quattro giornate del Campionato Regionale Under 10. La formazione del CAST, guidata da Stefano Galvani, ha affrontato i pari età del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, imponendosi per 2-1.

Serena Pellandra ha vinto con un doppio 6-0 contro Emma Moroni; Denis Moroni ha lottato duramente contro Ludovico Zammarchi ma ha dovuto cedere con il risultato di 6-7 6-3 10-5; vittoria, infine, per il doppio formato da Serena Pellandra e Leonardo Pedrella Moroni, che si è imposto per 6-2 6-2 su Casanova-Martinini.

