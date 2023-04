PESCA SPORTIVA Buona la prima per la Lenza Biancazzurra Il campionato sammarinese per club prevede 4 prove

La Lenza Biancazzurra ha vinto la prima della quattro prove previste del Campionato Sammarinese. Nelle acque ferraresi di Migliarino il settore A è andato a Denis Drudi della Cannisti Dogana Amo e il settore B da Massimiliano Biordi della SPS Serravalle. La squadra che risulterà vincitrice dopo le 4 prove previste rappresenterà San Marino al Mondiale per Club. A livello individuale invece le gare servono come selezioni per la squadra Nazionale.

