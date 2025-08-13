BASEBALL Buona la prima per San Marino: 4-0 a Grosseto in gara1 dei quarti di finale

Buona la prima per San Marino: 4-0 a Grosseto in gara1 dei quarti di finale.

Inizia nel migliore dei modi la serie di quarti di finale per il San Marino Baseball che supera 4-0 la BBC Grosseto in gara1. Allo stadio Jannella è il fuoricampo da un punto di Diaz nel 3° inning ad aprire le marcature, poi i ragazzi guidati dal manager Doriano Bindi prendono il largo tra il 7° e il 9° con altri tre punti spinti a casa da Marlin e Proctor. Eccellente la prova dei lanciatori con il venezuelano Paricaguan vincente, al debutto con San Marino. Questa sera si replica a Grosseto per gara2 – sempre alle ore 20.30 – poi la serie si sposterà sul diamante di Serravalle.

