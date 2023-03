NUOTO PINNATO Buona prestazione della Domus San Marino agli Assoluti di nuoto pinnato

A Lignano Sabbiadoro si sono tenuti i Campionati Italiani Assoluti di nuoto pinnato, presente anche la Domus San Marino con quattro atleti: Maddalena Falcioni, Aurora Zeppa, Lorenzo Dorokhov e Federico Fabbri. Debutto assoluto per Maddalena Falcioni nell’under 18 femminile nei 100m pinne, conclude a metà classifica riuscendo a migliorare il proprio personale. Prima gara nei 50 pinne anche per Aurora Zeppa, nella quale chiude poco sopra il proprio personale e nei 100 pinne migliora il suo tempo di mezzo secondo. Perfeziona di 2 secondi e mezzo il suo tempo personale Lorenzo Dorokhov, impegnato nei 100m pinne nell’under 18 maschile, chiudendo in 22° posizione. Federico Fabbri è sceso in vasca nei 50 pinne, con il tempo leggermente sopra al personale.

