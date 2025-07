Alessandra Gasparelli ha disputato due buone prove correndo i 100 metri in 11”82 e i 200 in 23”45. Tempi che le hanno permesso di confrontarsi con le migliori velociste d'Europa, confermandola come punto di riferimento per l'atletica sammarinese.

Probo Benvenuti sui 400 metri ha chiuso con il tempo di 49"43, confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi. Per l'atleta sammarinese Bergen rappresenta un passaggio fondamentale nella propria crescita agonistica.