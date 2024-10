BILIARDO SPORTIVO Buoni risultati per Gobbi e Rossi al Mondiale di biliardo 5 birilli Tanta esperienza per il giovane Cristiano Urbinati alla prima gara internazionale

Si è concluso il 26° Mondiale di stecca specialità 5 birilli, svoltosi alla Reggia Venaria di Torino, al quale hanno partecipato tre portacolori del Titano. Maurizio Gobbi, inserito nel girone C, ha concluso al quinto posto del girone, a un passo dalla qualificazione alla fase successiva.

Gobbi è stato in grado di vincere contro il francese Guerin 3-1 e l’italiano Casarotto. Sesta posizione nel girone G per Alfredo Torre Rossini, anche lui vicino alla qualificazione alla fase a eliminazione.

Dopo la vittoria contro Wolfs e Camio, il sammarinese ha perso l’incontro decisivo per 3-2 contro l’argentino Matias Spattola. Cristiano Urbinati, inserito nel girone H, alla prima gara internazionale guadagna tanta esperienza ma non riesce a trovare la prima vittoria. “A nome del Direttivo intendo fare i complimenti a tutta la delegazione per i buoni risultati ottenuti” ha commentato il presidente federale Michele Lanci.

