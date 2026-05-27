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Buoni risultati per le ginnaste degli Sport Speciali ai Giochi Nazionali Estivi

Rim Zaboul ha ottenuto tre medaglie d'oro, argento e bronzo per Greta Castellani e Giulia Vigna, oro anche per Amanda Cecchetti

27 mag 2026
Buoni risultati per le ginnaste degli Sport Speciali ai Giochi Nazionali Estivi

Federazione Sammarinese Sport Speciali impegnata su più fronti nello scorso weekend. Dopo il secondo posto della formazione di calcio a cinque al Torneo Internazionale “TUTTINGIOCO”, il gruppo della ginnastica artistica e ritmica ha partecipato ai Giochi Nazionali Estivi che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro, accompagnati dal capo delegazione Davide D’Alessandro e dalle coach Sara Medardi e Giulia Cecchetti. La prima a scendere in pedana è stata Rim Zaboul nella ginnastica artistica, che nel concorso All-Around ha conquistato l’oro.

Per Zaboul sono arrivate due medaglie d’oro nel corpo libero e trave, secondo posto nelle parallele asimmetriche e quarto posto al volteggio. Nella ginnastica ritmica, Greta Castellani, impegnata nel Livello 1, ha ottenuto due medaglie: argento alla palla e bronzo alle clavette, quinto posto al nastro. Nel Livello B due atlete sammarinesi, Amanda Cecchetti conquista l’oro negli esercizi palla, cerchio e nastro; Giulia Vigna invece sale sul secondo gradino del podio al cerchio ed è terza con palla e nastro.




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