INCIDENTE Cade durante l'allenamento, ferito il ciclista Marco Francioni Il campione sammarinese di mountain bike si stava allenando nei boschi di Montescudo con i propri compagni di squadra, l'Asd Valmaracing Team, che sono stati i primi a soccorrerlo. A portarlo in ospedale a Cesena l'elisoccorso

Cade durante l'allenamento, ferito il ciclista Marco Francioni.

Paura nel fine settimana di Ferragosto per Marco Francioni, capitano dell’ASD Valmaracing Team e uno dei volti simbolo della mountain bike sammarinese, rimasto coinvolto in un incidente durante un allenamento di squadra nella mattinata del 14 agosto. A raccontare l’accaduto è stata la stessa società sportiva sui social. "Purtroppo, durante un allenamento di squadra nei sentieri di Montescudo, il nostro capitano, Marco Francioni, ha perso l'anteriore ed è caduto contro una pianta riportando diversi traumi", si legge nel post. In particolare è stata colpita una spalla.

Immediato l’allarme lanciato dai compagni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e personale del Soccorso Alpino. Francioni è stato quindi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cesena per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni hanno fortunatamente consentito le dimissioni già in serata. L’incidente non ha dunque reso necessario il ricovero, ma costringerà il biker sammarinese a uno stop che mette anticipatamente fine alla sua annata agonistica.

"Auguriamo a Marco una pronta guarigione da tutto il team, anche se la sua stagione, purtroppo, si chiude qua£, scrive la Valmaracing. Per Francioni si tratta di una brusca interruzione di una stagione che lo aveva visto ancora una volta protagonista. Ad aprile si era confermato campione sammarinese di Mountain Bike ma nel suo palmarès figura anche la medaglia d’oro a squadre ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa del 2017, dove aveva chiuso al quarto posto nella prova individuale, oltre a numerosi titoli nazionali e alle vittorie nella Titano XCO.

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