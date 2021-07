Sentiamo Luca Cainero

Questo però non ci spaventa - precisa Caneiro-. È una vigilia tranquilla per Paolo Persoglia che fuori dal villaggio olimpico trascorre qualche minuto di relax con coach Luca Cainero. Domani ore 11.50 il debutto olimpico per Persoglia, Judo categoria 90 kg contro l’olandese numero 2 del seeding Noel Van T End.