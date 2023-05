Calcio a 5, bis di tornei per il Team San Marino-Rimini

Weekend su più fronti per il calcio a 5 della Federazione Sammarinese Sport Speciali. La squadra biancazzurra si è “sdoppiata”, unendo le forze col Calcio Samba Rimini per partecipare a due tornei in contemporanea. Alla Special Cup di Castellarano il Team San Marino-Rimini ha conquistato due vittorie e chiuso 6°, con in campo i biancazzurri Jennyfer Riera, Gian Luigi Bartolini e Federico Alessandrini. Al Torneo Tuttingioco di Canneto sull'Oglio invece la squadra sammarinese, con gli atleti della FSSS Alex Fiorini, Filippo Bacciocchi, Davide Bernardini e Stefano De Mattia, ha terminato il suo girone al 4° posto.