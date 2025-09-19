Calcio, tutto pronto per la Special Cup 2025

La nona edizione della Special Cup è alle porte. Da domani e per tutto il week-ned le nove squadre iscritte si contenderanno il trofeo 2025.

"Anche quest'anno - ha ricordato Filiberto Felici - ringraziamo la Federazione Giuoco Calcio, il Presidente Tura e tutto il suo team perché questa Special Cup è possibile solo con l'aiuto della Federcalcio. Noi da soli non riusciremmo mai ad organizzare un evento del genere. Inoltre rafforza i rapporti tra le due federazioni e soprattutto tra i team di organizzazione e tra gli atleti. Quindi questo è il primo ringraziamento che voglio fare, che non è scontato e speriamo anche nei prossimi anni. Sono nove squadre che arrivano da tutt'Italia e si confronteranno sul tappeto qui a Montecchio". Un appuntamento che, come tanti altri, richiede anche un aiuto. "Sì, giusta domanda, bravo. Perché noi abbiamo proprio bisogno di volontari tutto l'anno e abbiamo adesso un po' di carenza. Quindi chi vuol fare il volontario negli Special Olympics e nella Federazione degli Sport Speciali può chiamare lo 0549 999 486 e avremo modo di occupare il vostro tempo in modo formativo e divertente"

Due giorni di sfide nel segno della passione per il calcio, per un torneo nato dalla collaborazione tra la Federazione Sport Speciali e quella Giuoco Calcio.

"Naturalmente noi siamo fieri di questo, - ha ricordato Marco Tura - anche perché ritengo che sia di grande insegnamento vedere queste persone che si impegnano per dare qualcosa a ragazzi con diversa abilità senza cercare di strumentalizzare il loro status ma piuttosto cercando di dare tutto se stessi in cambio poi di un sorriso alla fine, che è credo la ricompensa più grande per tutti noi".







