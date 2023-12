STOCCOLMA Calisthenics: Emily Putti sfiora l'impresa ai mondiali

Emily Putti ha bruciato letteralmente le tappe, da poco più di un anno alle prese con il Calisthenics, una sorta di ginnastica di strada, è arrivata ai mondiali di Stoccolma, unica donna in rappresentanza di San Marino e Italia. Dopo la medaglia d'oro di Lugano, dunque, la 'battle' di semifinale con le migliori del mondo nella specialità Freestyle. Un cammino interrotto dall'atleta francese, Lea Depagneux, tra le top five in gara.

"Un grande risultato per l'atleta sammarinese, considerando che si allena da poco più di un anno", ci racconta Pasquale Cardillo il suo trainer. Nella sua palestra sono una decina gli appassionati di questo sport che ambisce al riconoscimento internazionale.

