Calisthenics: Emily Putti subito d'oro

Impresa per la giovane Emily Putti, che nella sua prima competizione di calisthenics skills e freestyle, domenica 5 marzo 2023 a Lugano, ha conquistato la medaglia d'oro in una disciplina che è una rivisitazione della ginnastica artistica insieme ad altre discipline a corpo libero. Le skills sono l’abilità e la capacità di realizzare un determinato movimento con forza, flessibilità e resistenza. Il freestyle è la componente acrobatica del calisthenics. Nel corso della Skill Cup 2023 in Svizzera, la sammarinese si è confrontata con altri 40 atleti provenienti da 5 Paesi: Svizzera, Francia, Italia, Bulgaria e, appunto, San Marino.

Nella categoria donne, Emily, dell'Associazione Evolve Rsm, affiliata alla Federazione Sammarinese Ginnastica, ha sbaragliato il campo con una combinazione di elementi statici e dinamici, valutata con il punteggio massimo che le è valso il primo posto e di conseguenza la medaglia d’oro. La gara di Lugano era organizzata dalla società sportiva Universe Calisthenics.