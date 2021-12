AWS Cambio al vertice per l'Associazione Wrestling San Marino

Cambio al vertice per l'Associazione Wrestling San Marino.

L'Associazione Wrestling San Marino riparte da Marco Folloni nel ruolo di nuovo presidente. Entrano a far parte del direttivo: Cristian Guadagno nel ruolo di vice presidente e Thierry 'Tsunami' Gerbore come responsabile tecnico. Confermati Stefano Tevini come direttore artistico e Massimiliano Toni come Responsabile delle relazioni esterne.

