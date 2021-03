NUOTO PINNATO Camilla Sansovini centra l'undicesimo posto agli assoluti di nuoto pinnato La sammarinese ha migliorato il primato personale nei 50 metri pinne

Camilla Sansovini ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto pinnato che si sono disputati dal 5 al 7 marzo a Lignano Sabbiadoro. Al via 267 atleti in rappresentanza di 31 squadre. A tenere alta la bandiera della Domus San Marino Nuoto Pinnato c’era la sammarinese Sansovini, unica ad aver centrato il minimo di qualificazione alla manifestazione assoluta tricolore. Camilla, accompagnata dal tecnico Giuseppe Ierardi, ha rotto il ghiaccio venerdì nei 50 metri pinne, riuscendo a migliorare il proprio personale e chiudendo all’undicesimo posto. Domenica, poi, è stata la volta dei 100 metri pinne, nuotati dalla sammarinese in linea con il suo miglior tempo. Nel complesso è stata una buona esperienza per la biancazzurra, qualificatasi per la prima volta ai Campionati Italiani Assoluti (vi era riuscita in precedenza nella categoria Under 18).

