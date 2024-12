SERIE C1 Campionati a squadre Tennistavolo: vittoria importante per la Juvenes I sammarinesi sono al primo posto in classifica.

Campionati a squadre Tennistavolo: vittoria importante per la Juvenes.

Nella penultima giornata di andata del campionato nazionale di serie C1 giocata in casa al Multieventi sabato 14 dicembre, vittoria importante per la Juvenes contro il Grosseto per 5:2, decisive le tre vittorie di Mattia Berardi e le due di Riccardo Tentoni.

Dopo sei giornate i sammarinesi sono al primo posto in classifica e sabato 21 a Porto S. Elpidio ci sarà il big match contro il TT Vita, altra capolista a punteggio pieno.

In serie C2 i giovani della Juvenes perdono 6:1 contro il Quadrofoglio P. Recanati.

