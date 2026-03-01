ATLETICA

Campionati Assoluti Italiani: Alessandra Gasparelli chiude al sesto posto

Al PalaCasali di Ancona, Alessandra Gasparelli centra il sesto posto nella finale dei 60 metri con il tempo di 7.38. La portacolori dell'Olimpus San Marino si era qualificata con il tempo di 7.40. Il titolo italiano va a Zaynab dosso delle Fiamme Azzurre con 7.10 davanti a Kelly Edimo Doualla della Pro Patria Milano (7.21) e Aurora Berton delle Fiamme Gialle (7.31).

Tra gli uomini Francesco Sansovini si ferma alla batteria di qualificazione con il tempo di 6.78. Campione italiano è Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle con 6.61.

