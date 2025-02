ATLETICA Campionati Balcani U20: Francini e Gulini impegnati nei 60 metri

A Sofia, in Bulgaria si sono svolti i Campionati dei Balcani u20. Matias Francini e Gianmarco Gulini hanno difeso i colori biancoazzurri di San Marino nei 60 metri. Francini nonostante un piccolo errore in partenza chiude la gara in 7.38 secondi alla prima gara di questa stagione, Gulini, dopo un’ottima partenza, chiude i 60 metri con il tempo di 7.11

La prima trasferta per FSAL si chiude con un bilancio positivo, pronti per affrontare il prossimo weekend i Campionati Assoluti dei Balcani che si svolgeranno a Belgrado.

