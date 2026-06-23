Campionati dei Balcani, Gasparelli 7a nei 100 metri

Alessandra Gasparelli ha chiuso al settimo posto nei 100 metri ai Campionati dei Balcani di atletica leggera. In un'edizione dominata dalla Grecia padrona di casa (con ben 39 medaglie) la sammarinese si è ben comportata, facendo segnare il secondo miglior tempo della propria semifinale (11"50) e qualificandosi per l'ultimo atto della gara regina. Qui si è imposta l'austriaca Magdalena Lindner in 11"40, mentre Gasparelli ha corso in 11"58, distante 13 centesimi dal podio e dalla terza posizione dell'altra austriaca, Isabel Posch.







