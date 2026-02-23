Campionati dei Balcani: prove positive per Alessandra Gasparelli e Noemi Cola

A Belgrado, le atlete biancazzurre sono scese in pista ai Campionati dei Balcani Indoor. Protagonista nei 60 metri piani è stata Alessandra Gasparelli, capace di superare le batterie di qualificazione guadagnandosi l’accesso alla finale, chiusa con il tempo di 7”41, confermato la crescita della velocista sammarinese a livello internazionale.

Nei 60 metri ostacoli ha invece fatto il suo debutto internazionale Noemi Cola, che ha fermato il cronometro a 9”73. Per lei si è trattato di un banco di prova importante affrontando per la prima volta un contesto di questa caratura.















