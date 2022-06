ATLETICA LEGGERA Campionati dei Piccoli Stati a Malta: medaglia d'oro e primato personale per Alessandra Gasparelli La velocista sammarinese ha vinto la gara dei 100 metri femminili

Alessandra Gasparelli classe 2004, è stata l’atleta simbolo della giornata, conquistando il record nazionale assoluto e il primo posto sui 100m con il tempo di 11.67 (centrando anche il minimo di partecipazione per i mondiali U20 a Cali, Colombia) subito dopo nei 200m ha corso in 24.79 (ventoso) chiudendo 5° classificata, nella stessa distanza ha corso Rebecca Guidi che ha terminato la sua gara in 26.87. Alessandro Gasperoni ha fatto segnare la sua seconda prestazione di sempre chiudendo la gara 5° con il tempo di 47.95 sui 400m, distanza che ha visto in gara anche Andrea Ercolani Volta che ha terminato la gara in 49.85!

Nel salto con l’asta Martina Muraccini ha sfiorato il podio, chiudendo quarta con la misura di 3.40metri, in gara anche Eleonora Rossi che ha saltato 3.10 metri. Nei 400metri donne, Sofia Bucci si è classificata settima con il tempo di 59.57. Poi è stata la volta del salto in lungo femminile; Emma Corbelli in pieno rientro dal suo infortunio al tendine di Achille ha saltato 5.15 metri, Alessia Selva fa segnare il suo secondo miglior salto di sempre con la misura di 5.13. Probo Benvenuti alla sua prima esperienza internazionale ha corso i 200 metri in 22.95.

Anche la più giovane della squadra, Casadei Valentini Letizia era alla sua prima esperienza internazionale; ha ottenuto un ottimo miglioramento sui 100hs togliendo più di 5 decimi al suo vecchio tempo, chiudendo la gara in 5° posizione con il tempo di 17.17 Purtroppo c’è da segnalare la Falsa partenza nei 100m uomini e la squalifica nella staffetta svedese uomini, invece la staffetta corsa da Corbelli Selva Guidi e Bucci ha chiuso al settimo posto.

