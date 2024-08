Campionati dei Piccoli Stati Under 14 di tennis: Lonfernini e Bollini chiudono 8° e 14°

Si è conclusa l’esperienza di Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini ai Campionati dei Piccoli Stati Under 14 andati in scena in Lussemburgo. I due portacolori del Titano, dopo essere stati eliminati in tabellone rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale, hanno affrontato i playoff per definire la posizione finale in classifica. Bollini, dopo aver ceduto per 7-5 6-0 all’andorrano Pol Haase Garralla, si è imposto con il risultato di 6-0 6-1 sull’islandese Johann Smari Bergsson, accedendo allo spareggio per la 13^ e la 14^ piazza, dove è stato superato in tre set del lussemburghese Lenny Muller (4-6 6-3 6-3). Lonfernini, invece, ha ceduto per 6-2 3-6 6-3 all’andorrano Iu Blasi Almeyda e nella sfida per il 7° e 8° posto ha perso contro il lussemburghese Nick Wirtz (6-2 7-6). In doppio i due titani erano usciti di scena ai quarti di finale per mano dei maltesi Galea – Lauwers, testa di serie numero due (6-0 6-0).