Campionati del Mondo Veterani: San Marino 9° dopo la prima prova

La Squadra Nazionale di San Marino “Veterani" è impegnata ai Campionati del Mondo che si stanno disputando a Ivanec, sul lago Plavlinca, in Croazia. La squadra è composta da Renzo Francioni, Lino Giardi, Sergio Scarponi, Corrado Ranocchini e Oscar Grandoni. La riserva Luciano Valentini è stato sostituito da Elio Pelliccioni a causa un piccolo infortunio.

Dopo la prima prova i sammarinesi si trovano al 9° posto su 14 Nazioni partecipanti. Il migliore dei nostri Renzo Francioni, 4° di settore. Il Mondiale è stato segnato da condizioni meteo pessime, con pioggia insistente che ha imperversato per tutta la settimana durante le prove ufficiali, rendendo veramente arduo individuare una buona strategia di gara. Anche ieri è piovuto copiosamente per tutta la durata della gara. Oggi ultima giornata: le previsioni danno finalmente sole e i sammarinesi confidano in margini di miglioramento sul piazzamento finale.







