Campionati Europei, avanza la coppia Grandi - Pedini

Si fermano al primo turno le coppie Marika Colonna - Ilaria Grandi e Alvise Galli - Davide Pedini

26 set 2025
Sono giunti al giro di boa i Campionati Europei di beach tennis in svolgimento a Creta. Nel tabellone femminile Marika Colonna e Ilaria Grandi, dopo il bye al primo turno, ieri si sono imposte sulle cipriote Ioanniou – Xenophontos per 6-1 -6-3 e oggi sono tornate in campo per l’accesso ai quarti di finale contro le italiane Elena Francesconi e Giulia Renzi, terza testa di serie del tabellone, cedendo per 6-3 6-1.

Nel tabellone maschile Alvise Galli e Davide Pedini si sono scontrati al secondo turno con i portoghesi Freitas – Maio, settima forza del torneo, disputando un bel match ma cedendo per 6-1 6-2.

Nel doppio misto avanzano Ilaria Grandi e Davide Pedini. I due titani al primo turno hanno avuto la meglio sui polacchi Urbanczyk – Nowcki per 4-1 4-1 e al secondo turno hanno sconfitto i tedeschi, nona testa di serie, Pelster – Ringlstetter con un doppio 4-0. Agli ottavi sfideranno i lettoni Tumsevica – Ribakovs. Niente da fare, invece, per Marika Colonna e Alvise Galli, fermati al long tie-break del secondo turno dai francesi Corenthy – Guegano, quarta testa di serie, per 4-2 2-4 10-4.




