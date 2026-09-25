Campionati Europei di Beach Tennis: Ilaria Grandi e Davide Pedini ai quarti

Seconda giornata di gare, per i biancazzurri, ai Campionati Europei di beach tennis in svolgimento a Creta. Si interrompe agli ottavi il cammino del doppio femminile composto da Alice e Ilaria Grandi. Le biancazzurre, ieri vincitrici all’esordio, hanno provato a tenere testa alle italiane Veronica Casadei e Giulia Trippa, testa di serie numero 1 del torneo, ma hanno dovuto cedere per 6-1 6-2. Prosegue, invece, il cammino del doppio misto formato da Ilaria Grandi e Davide Pedini che, contro gli slovacchi Zalesakova – Horansky, ottava forza del tabellone, si sono imposti al long tie-break al termine di un match combattuto (6-2 1-6 10-3 il risultato). Ai quarti i due titani, che lo scorso anno approdarono in semifinale, dovranno vedersela con i portoghesi campioni in carica Marta Maglahaes e Martim Andrade Sousa, seconda testa di serie. L’altra coppia portoghese, quella formata da Debora Madile e Miguel Andrade Sousa, ha invece sbarrato la strada oggi ad Alice Grandi e Nicolò Bombini, che si fermando dunque agli ottavi (6-4 6-2).







