Campionati Europei di beach tennis: la coppia femminile Colonna - Grandi eliminata ai quarti di finale

Cala il sipario sulla partecipazione dei biancazzurri al Campionato Europeo a Creta. Questa mattina Marika Colonna e Alice Grandi, ancora in corsa nel tabellone femminile, hanno affrontato ai quarti di finale le italiane Sofia Cimatti e Nicole Nobile, prima testa di serie del tabellone. Niente da fare per le biancazzurre, sconfitta per 6-2 6-3. È un bilancio comunque positivo per la spedizione sammarinese, che ha raggiunto i quarti di finale nel torneo femminile, gli ottavi con i due doppi misti e il secondo turno con la coppia maschile, incappata in un sorteggio sfortunato.

