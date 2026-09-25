BEACH TENNIS Campionati Europei: Ilaria Grandi e Davide Pedini si fermano ad un passo dalla semifinale L’unica coppia biancazzurra rimasta ancora in gara ha affrontato ai quarti di finale del tabellone di doppio misto, i portoghesi, campioni europei in carica Marta Magalhaes e Martim Andrade Sousa.

Campionati Europei: Ilaria Grandi e Davide Pedini si fermano ad un passo dalla semifinale.

Si fermano ad un passo dalla semifinale Ilaria Grandi e Davide Pedini ai Campionati Europei di beach tennis in svolgimento a Creta. L’unica coppia biancazzurra rimasta ancora in gara ha affrontato, ai quarti di finale del tabellone di doppio misto, i portoghesi, campioni europei in carica nonché seconda testa di serie del tabellone, Marta Magalhaes e Martim Andrade Sousa.

I sammarinesi hanno giocato una partita alla pari e sono andati vicinissimi a portare a casa il primo set, terminato per 7-5 in favore dei portoghesi. Il secondo set è terminato 6-3 per i campioni in carica, ma anche in questo caso Grandi e Pedini hanno dato del filo da torcere agli avversari, portando diversi game sul 40 pari. Si chiude, dunque, l’Europeo della Nazionale biancazzurra guidata da Stefano Pazzini che ripartirà da quanto di positivo visto nella competizione continentale per prepararsi agli appuntamenti internazionali del prossimo anno, che prevedono anche i Mediterranean Beach Games.



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