TIRO CON L'ARCO Campionati Fiarc, il bilancio di Luciano Zanotti Il presidente della Fsta è contento sia per l'organizzazione, sia per i risultati. E sul record del mondo di Kristina Pruccoli: "Inaspettato, ma bellissimo"

Dall'organizzazione ai risultati degli arcieri del Titano, i Campionati italiani indoor Fiarc hanno soddisfatto in ogni aspetto Luciano Zanotti, presidente della Federazione sammarinese tiro con l'arco. Per la terza volta, il Multieventi ha ospitato il torneo, con l'organizzazione della Fsta, che ha sfruttato l'occasione per provare a stringere ulteriormente i legami con l'Italia, sia nella veste di Fiarc, sia nella veste di Fitarco.

"Il bilancio molto positivo - commenta -. Credo che i ragazzi abbiano fatto un buonissimo lavoro, con più di 50-60 persone che volontariamente hanno contribuito. Abbiamo avuto dei buoni risultati, sia sportivi, con diversi atleti in gara, sia organizzativi".

Un'esperienza che si può provare a ripetere ancora?

"Adesso vediamo, perché non c'è il due senza il tre, ma il quarto viene da sé, mi ha detto un arciere ieri sera - aggiunge, ridendo -. Credo che sia molto complicato mettere in piedi un evento del genere, ci vogliono 6-7 mesi di lavoro e tanti soldi. Siamo riusciti a rimediare tutto e penso che sia andata bene. Non si sa mai, noi abbiamo detto che ci siamo: quando la federazione italiana ha bisogno, noi rispondiamo".

Ed è stato un weekend grandioso per San Marino anche nell'arco nudo, anche oltreoceano, perché è arrivato il record del mondo indoor di Kristina Pruccoli...

"Sì, una cosa inaspettata. Noi crediamo in Kristina, perché per noi è una punta di diamante, però fare un record del mondo non era previsto. Lei è riuscita a farlo. È una cosa molto bella anche in preparazione dei Campionati europei indoor, per provare di vincere un'altra medaglia, dopo l'oro dello scorso anno e l'argento del 2025. Quindi, brava Kristina, abbiamo una squadra di donne molto forti. Ora ci prepariamo per i Giochi del Mediterraneo e per andare a vincere una medaglia anche ai Giochi di piccoli Stati di Monaco '27".

