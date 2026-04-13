Campionati giovanili e gare assolute, a Serravalle un meeting da record

Oltre 800 atleti hanno preso parte sabato 11 aprile alla prima gara all’aperto del 2026 al San Marino Stadium di Serravalle, organizzata da Olimpus in collaborazione con la Federazione sammarinese atletica leggera. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati 21 titoli sammarinesi giovanili, di cui 14 conquistati dagli atleti dell’Olimpus.



Tra i risultati di rilievo nelle categorie giovanili: Niccolò Menicucci ha vinto il salto in lungo ragazzi con 4.09, Giulia Campagna il vortex ragazze con 32.03 e Mattia Rinaldi il vortex ragazzi con 25.44. Successi anche per Beatrice Fabbri nell’alto ragazze (1.20) e per la staffetta 4x100 ragazzi dell’Olimpus in 59.83.



Nei cadetti, vittorie per Cristian Burgal Alfaro nei 100 ostacoli (15.83), Annalisa Martelli negli 80 ostacoli (13.44) e Michelangelo Fabbri nell’alto (1.41). Tra le cadette, primo posto per Rebecca Oppioli nei 300 metri (46.44), Virginia Pintus nel lungo (4.59) e Greta Sarti nei 1000 metri (3:41.84). Nei 1000 cadetti successo per Marvin Roland Gatti (3:07.89). Le staffette 4x100 cadette e cadetti hanno visto imporsi rispettivamente i quartetti Poggiali-Oppioli-Pintus-Martelli (54.65) e Fabbri-Burgal Alfaro-Maroncelli-Fagnini (49.37). Nei ragazzi la staffetta 4x100 è stata vinta da Rinaldi-Karovi-Angelini-Menicucci con 59.83.

Buona partecipazione anche degli esordienti, impegnati nei 50 metri e nel vortex. Nelle gare assolute, spicca il successo di Fabrizio Caporusso (Libertas Forlì) nei 150 metri con 15.68, nuovo record italiano U20. Il sammarinese Gianmarco Gulini ha chiuso in 16.59 stabilendo il record nazionale U20. Tra gli altri risultati: quarto posto per Alessandro Gasperoni (16.43), quinto per Andrea Ercolani Volta nei 500 metri (1:06.79) e terzo posto per Delia Bordonaro nei 500 femminili (1:21.74).

Vittoria per Simone Gorini nei 110 ostacoli (16.23), mentre tra gli allievi Marcello De Luca ha chiuso quarto con 16.30, nuovo record sammarinese. Nei 1000 metri, Diletta Dimilta ha stabilito il record sammarinese allieve con 3:12.52. Nel giavellotto quarto posto per Diego Garnaroli (46.50).

Successo per le staffette Olimpus: la 4x100 femminile ha vinto in 51.07 (Casadei-Bucci-Bordonaro-Guidi), mentre la 4x100 maschile si è imposta in 42.98 (Molinari-Gasperoni-Bollini-Francini). Secondo posto per un altro quartetto Olimpus (Grossi-Conti-Gulini-Gorini) in 44.06.





