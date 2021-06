SINCRONIZZATO Campionati Italiani estivi: quarto posto per Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini nel duo libero Jasmine Verbena ha conquistato il 4° posto anche nel solo libero

Ancora un appuntamento internazionale per le sincronette sammarinesi Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini in partenza per la preolimpica a Barcellona. Le due atlete del Titano sono reduci da positivo weekend ai Campionati Italiani estivi di nuoto sincronizzato a Riccione, dove hanno centrato il 4° posto nel duo libero con il punteggio di 84.0333. Quarto posto anche nel solo libero con la Verbena, alle spalle delle nazionali italiane con il punteggio di 83.8000.

