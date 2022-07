Tris di primati personali per i sammarinesi Ruggero Marchetti e Davide Zaghini ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica, a Padova. Entrambi migliorano il loro record nei 100 metri, correndo rispettivamente in 14" 71, e in 15" 09. Per Marchetti personale anche nei 400 metri con 1' 10" 82, 1" in meno rispetto al suo tempo di riferimento. "Sono orgogliosa dei miei atleti" commenta la coach Paola Carinato.