Dopo il bronzo conquistato giovedì negli 800 stile libero, Arianna Valloni concede il bis ai Campionati Italiani in vasca lunga in scena al Foro Italico di Roma. Il bronzo nei 1500 stile, migliora il suo personale che scende a 16.53.06. Un risultato che fa ben sperare per i Mediterranean Beach Games di Patrasso, dove l’atleta sammarinese si cimenterà per la prima volta nei 5 km in acque libere.