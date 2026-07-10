Campionati Italiani Under 14 di Golf, risultato storico per Giada Pelliccioni: quarta a Folgaria

Ottima prestazione per Giada Pelliccioni ai Campionati Nazionali Under 14, disputati dal 7 al 9 luglio sul percorso del Golf Club Folgaria. La sammarinese è stata quarta classificata nel Campionato Nazionale Pulcine femminile, chiudendo i tre giri con gli score di 77, 75 e 76 colpi, per un totale di 228, terminando a un solo passo dal podio.

"Si tratta del miglior risultato mai ottenuto da una giocatrice di San Marino in questa competizione nazionale - sottolinea la Federazione Sammarinese Golf & Pitch & Putt - e conferma la continua crescita di Giada nel panorama golfistico giovanile italiano. Il quarto posto assume ancora maggiore rilievo considerando l'elevato livello tecnico della manifestazione e la continuità dimostrata dalla giocatrice sammarinese durante tutte le tre giornate di gara".

Buone prove anche per gli altri sammarinesi in gara. Sampad Bartoletti Stella ha ottenuto un prestigioso 21° posto assoluto, completando i tre giri in 236 colpi, con parziali di 81, 76 e 79. Martina Pelliccioni, appena rientrata dall'eccellente quinto posto ottenuto ai recenti Campionati Italiani Under 12 di Asiago, è riuscita a superare il taglio riservato alle migliori giocatrici e a concludere il torneo di Folgaria al 26° posto, migliorando progressivamente il proprio rendimento con giri in 101, 89 e 85 colpi.

La Federazione Sammarinese Golf & Pitch & Putt esprime "una soddisfazione immensa per questi risultati, che premiano l'impegno quotidiano delle giovani giocatrici e testimoniano la crescente competitività di San Marino anche nelle più importanti manifestazioni giovanili italiane." In particolare il quarto posto di Giada Pelliccioni "resterà una pagina storica per il golf sammarinese e costituisce un ulteriore stimolo a proseguire con entusiasmo nel percorso di sviluppo dell'attività giovanile".







