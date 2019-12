TAMBURELLO Campionati mondiali di tamburello: la nazionale del Titano chiude 7^

Settimo posto per la Nazionale di Tamburello di San Marino alla terza edizione dei campionati mondiali a Rovereto. La formazione biancoazzurra, composta dal capitano Roberto Pellandra, Alessandro Vigna, Paolo Raschi, Cristian Righetti, Michele Giannoni e William Forcellini ha battuto la Spagna per 13 a 10 nella finale per il 7° posto, raggiungendo così il miglior risultato di sempre al Campionato del Mondo.



