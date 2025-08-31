TV LIVE ·
Campionati Sammarinesi Under, al lago di Faetano la seconda prova

di Roberto Chiesa
31 ago 2025
La delegazione della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva é partita per la Bosnia per partecipare al Campionato del Mondo di Pesca al Colpo, ma l'attività interna prosegue. Al Lago di Faetano si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese Under 12 e 15. Tra i più piccoli vittoria di Edoardo Giancecchi davanti a Thomas Giancecchi e Marco Ceccoli Pondini. Tra gli Under 15 vittoria di Denis Errante su Matteo Jeannin e Daniele Clementi. Domenica 21 settembre, in occasione di Sport in Fiera, si disputerà la terza e ultima prova al termine della quale saranno assegnati i titoli di campione sammarinese. 




