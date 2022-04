SERIE C Campionato a squadre: le ginnaste del Titano chiudono a metà classifica

A Roma, si è svolta la 3ª e ultima prova del Campionato a squadre di Serie C di ginnastica ritmica, che vedeva schierate nella zona tecnica 3, 38 società appartenenti ad Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Umbria. Vincitrice è risultata la squadra S.S. Lazio Ginnastica Flaminio, che ha anche ottenuto la promozione in serie B. La squadra biancazzurra, composta dalle ginnaste Gloria Ambrogiani, Emma Fratti, Annalisa Giovannini e Vittoria Magnani in qualità di riserva, accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Serena Sergiani, ha concluso la sua competizione in 17ª posizione.

