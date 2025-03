Campionato Italiano a Squadre: la Mikhail Tal promossa in Serie B

Grande risultato per la Federazione Sammarinese degli Scacchi: la squadra Mikhail Tal conquista la promozione in Serie B al 56° Campionato Italiano a Squadre, disputato a Falconara Marittima. Il team, composto da Volpinari, Righi, Grassi e dai giovani Leardini e D’Amico, ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Protagonista Mirko Leardini, campione sammarinese in carica, con tre vittorie e un pareggio. San Marino ha partecipato con tre squadre e 18 atleti, tra cui diversi esordienti, in una competizione che ha coinvolto 192 giocatori su 5 turni da 4 ore ciascuno.