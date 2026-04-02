Campionato Italiano Assoluto Rally: al Ciocco decimo posto assoluto per Bizzocchi, Pasini quinta di classe

Parte con il piede giusto il Campionato Italiano Assoluto Rally di Massimo Bizzocchi, che insieme al cercese Giuseppe Testa, ha concluso la prima tappa in programma del calendario tricolore in decima posizione assoluta con la Skoda Fabia RS del team M.R.C. Sport. Tra i portacolori della Scuderia San Marino anche la naviga Valentina Pasini, al fianco del classe 2002 Nicolò Ardizzone.

Come spiega la Scuderia San Marino in una nota, l’equipaggio su Lancia Ypsilon ha portato al termine la gare al ventiduesimo posto finale e al quinto di classe Rally4. Nello stesso fine settimana è iniziata la Ligier JS Cup, campionato monomarca dedicato alla vettura granturismo Ligier JS2 R su circuiti francesi ed europei, con la prima gara a Le Mans dov’è stato impegnato il tesserato Gianluca De Lorenzi.

Il weekend procederà senza impegni ufficiali, ma test in vista del rientro a regime dei vari campionati. A Imola in scena Lorenzo Cheli per i primi feeling con la Porsche 992 GT3 Cup, vettura con cui sarà protagonista nel Porsche Carrera Cup Italia; Mattia Drudi sarà in Francia sul Circuito Paul Ricard per i test in vista dell’inizio del campionato GT World Challenge Europe.







