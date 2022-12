TIRO CON L'ARCO Campionato Italiano Fiarc, oro per i sammarinesi Pedrelli e Lazzari I due biancazzurri conquistano il titolo tricolore nell'arco nudo e nell'arco storico.

Il ritorno in grande stile e il colpo a sorpresa, un bis di ori che è punto esclamativo sull'organizzazione, a San Marino, del Campionato Italiano FIARC 3D Indoor di tiro con l'arco. Le finali di oggi hanno decretato i vincitori e tra questi ci sono anche i biancazzurri Denis Pedrelli, nell'arco nudo, e Marco Lazzari, nell'arco storico. È il 5° titolo per Pedrelli, colto in una categoria teoricamente non sua nell'anno del rientro da una lunga inattività. Lazzari invece torna a vincere dopo il successo del 2019. E lo fa in maniera inaspettata, con quella finale conquistata d'un soffio e poi dominata. Per San Marino anche il 5° posto di Alessia Staccoli nell'arco ricurvo, nella quale si impongono Franca Grifoni e Diego Rovetta. Nelle altre categorie principali trionfano Maria Cristina Giorgetti e Sergio De Pietro, nel Longbow, e Anna Bolzani e Christian Vidimari, nel Compound Freestyle. Punta dell'iceberg di un torneo che ha portato sul Titano 400 arcieri di tutte le età, un grande evento dal quale la Federazione Sammarinese esce vincitrice sia per l'organizzazione che per i risultati sportivi.

Nel video le interviste a Denis Pedrelli e a Marco Lazzari

