Campionato Italiano: San Marino è argento a Terni.

A Terni nella prima prova del Campionato Italiano di ginnastica, San Marino conquista l'argento con la squadra composta da Eva Bombagioni, Sara Ceccoli, Emma Fratti, Lucia Frisoni, Camilla Rossi e Ludovica Vannoni con il punteggio di 95.950 punti.
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