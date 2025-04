Campionato Sammarinese Acque Interne: i risultati della seconda giornata

Seconda giornata del Campionato Sammarinese Acque Interne per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, che a Migliarino ha visto la partecipazione di 25 atleti nelle categorie Senior, Master e a squadre per club. Nei Senior la vittoria è di Massimo Biordi, secondo posto per Alberto Tasini e terzo Paolo Muccioli, che a sua volta sale sul gradino più alto del podio nei Master. Nella stessa categoria argento di Andrea Fabbri e bronzo di Massimo Paesini. La Lenza Biancazzurra composta da Massimo Biordi, Stefano Reggini, Jacopo Angelini e Ivan Biordi si aggiudica la prova a squadre.