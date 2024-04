PESCA SPORTIVA Campionato Sammarinese Acque Interne: prima prova ok per Biordi e la SPS Serravalle

Massimiliano Biordi (SPS Serravalle) ha vinto il settore A e Ivan Biordi (Lenza Biancazzurra) il settore B della prima prova del Campionato Sammarinese Acque Interne che si è svolta sul canale di Migliarino, nel ferrarese. La gara era valida anche come selezione della Nazionale che parteciperà al Mondiale di Francia in programma a settembre. Sullo stesso campo la prima prova del campionato di società è stato vinto dalla SPS Serravalle con Biordi-Rossi-Ballabene e Fabbri.

