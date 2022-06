Campionato Sammarinese Acque Interne: vincono Ivan Biordi e la Lenza Biancazzurra

Nelle acque del Cavo Lama a Carpi, in provincia di Modena, si è disputata giovedì la quarta ed ultima prova del Campionato Sammarinese Acque Interne che, oltre ad assegnare i titoli nazionali individuale e a squadre per società, era valida per la selezione della squadra Nazionale. A laurearsi campione sammarinese 2022, al termine delle quattro prove, è Ivan Biordi, che ha preceduto sul podio i compagni di squadra Stefano Reggini e Jacopo Angelini. Nel campionato a squadre per società ha dominato la Lenza Biancazzurra, che si è aggiudicata le quattro vittorie di giornata e i cui componenti si sono piazzati nelle prime quattro posizioni della classifica individuale.

Sarà dunque la Lenza Biancazzurra a difendere i colori sammarinesi al Mondiale per Club 2023. Biordi, Reggini e Angelini, insieme a Massimo Biordi, quarto classificato, e a Filippo Parenti e Filippo Scarponi, rispettivamente 5° e 6° (entrambi della Cannisti Dogana), faranno parte anche della Nazionale Sammarinese seniores impegnata a settembre nel Campionato del Mondo per Nazioni.