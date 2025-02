Campionato sammarinese: al Rosenbowl ci si gioca la qualificazione agli Europei

Il Campionissimo 2025 si deciderà giovedì sera a Serravalle, sulle piste del Rosenbowl. È cominciato la scorsa settimana il Campionato sammarinese di bowling, competizione che si svolge in quattro giornate di gara, due lunedì e due mercoledì, per decretare i migliori giocatori del Titano.

Quindici i partecipanti al torneo organizzato dalla Federazione sammarinese, ripartiti in varie categorie: 11 sono gli uomini, con giocatori che vanno dalla categoria A, il livello più alto, alla categoria D, oltre a un esordiente; 4 sono le donne, di cui una di categoria B e tre di categoria D, nella speranza di avere presto anche al femminile delle giocatrici al massimo livello, magari con la crescita dei prospetti Maya Bedetti e Nicole Benedettini.

Ciascun atleta potrà scendere in pista in ogni serata di gara prevista, ma solo i tre saranno i punteggi validi, tra quelli ottenuti, per stilare la classifica individuale. Se qualcuno riuscisse a giocare in tutte e quattro le serate, potrebbe perciò scartare il peggior punteggio registrato, mantenendo i tre migliori. Il campionato si chiuderà mercoledì 26 febbraio e il vincitore della categoria maschile A rappresenterà San Marino agli Europei di Vienna, a ottobre: in testa, al momento, c'è Thomas De Marini, seguito da Ettore Bacciocchi e Matteo Corazza. Infine, giovedì ci sarà la serata più attesa, con i primi classificati di ciascuna categoria, maschile e femminile, che si contenderanno il titolo di Campionissimo 2025. Un torneo nel torneo, vinto lo scorso anno dall'esordiente Alessandro Biondi. Tiri di prova alle 20.30, alle 21 si torna in pista, per determinare il miglior giocatore, o giocatrice, del Titano.