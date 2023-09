PESCA SPORTIVA Campionato Sammarinese: Francioni trionfa nei Veterani, Valeriani nei Master

Al Lago Pascoli e al Lago Le Querce di Rimini si sono disputate le quarte e ultime prove dei Campionati Sammarinesi di pesca sportiva, categorie Veterani e Master. Tra gli Over 65 il successo generale è andato a Renzo Francioni che si era anche imposto nel secondo settore (il primo era andato ad Elio Pelliccioni) mentre negli Over 55 vittoria per Romano Valeriani.

