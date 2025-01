Campionato sammarinese: primo pari per il Tre Penne

Primo pareggio nel Campionato sammarinese di futsal per il Tre Penne, che nella penultima sfida del 16° turno frena con il Cosmos. Il 2-2 finale è frutto di due doppiette, quella di Nicholas Cola per la squadra di città e quella di Lorenzo Bacciocchi per il club di Serravalle.

Ad andare avanti è il Tre Penne, in vantaggio all'8', ma il Cosmos non molla e rientra già prima dell'intervallo. Nella rirpresa, Cola colpisce nel giro di pochi secondi e la partita sembra scivolare verso i biancazzurri, ma proprio nel recupero arriva il nuovo e definitivo pareggio di Bacciocchi.

Il Tre Penne perde così ulteriore terreno dalla Virtus, quarta, ora a +8, ed è agganciato a 28 punti dal Domagnano. Con il Fiorentino, settimo, distante nove lunghezze, di fatto si va verso una lotta a due per il quinto posto. Lato Cosmos, questo pareggio permette di agganciare momentaneamente la Folgore all'ottavo posto, con 17 punti, in attesa del posticipo di stasera tra la squadra di Claudio Zonzini e il Cailungo.

Questi i risultati delle partite giocate sin qui:

Virtus-Fiorentino 7-1

Murata-Libertas 23-0

Faetano-Tre Fiori 2-2

San Giovanni-Domagnano 0-3

Juvenes/Dogana-Pennarossa 2-4

Cosmos-Tre Penne 2-2