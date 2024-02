ATLETICA LEGGERA Campionessa Italiana Promesse, Gasparelli: "Un obiettivo che mi ero posta" La giovane velocista sammarinese ha conquistato il titolo italiano nei 60m indoor ad Ancona, con il crono di 7.37.

Nei Campionati Italiani Juniores, più in alto di tutti, c'è una sammarinese. Merito di Alessandra Gasparelli che, nel weekend, ha conquistato il titolo italiano promesse nei 60 metri indoor. 7.37 il crono della giovane velocista biancazzurra, nella gara disputata al Palasport di Ancona. Un 2024 iniziato nel migliore dei modi per l'atleta dell'Olimpus San Marino, classe 2004. Prima il record nazionale ritoccato sui 60, poi il titolo di campionessa italiana Under 23. Ma la stagione è appena iniziata...

Tra gli obiettivi principali i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025, dove Alessandra vorrà certamente migliorare il bronzo conquistato a Malta.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Gasparelli

Crediti video ad Atletica Italiana TV e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera

