Canicross: 6 ori alla 4° edizione del Trofeo Mud&Glory

Oltre 100 binomi provenienti da tutta Italia hanno preso parte domenica 1 febbraio alla quarta edizione del Trofeo Mud&Glory di canicross e scooterjoring, disputato a Beroide (PG) su un tracciato di circa 5 chilometri reso particolarmente impegnativo dalle piogge. Ottimi i risultati degli atleti della Federazione Sammarinese di Canicross: nello scooterjoring successo per Carolina Rossi con India e per Paola Carinato con Icy. Nel canicross oro per Emma con India nella categoria cadette e per Carinato con Arya. Nella categoria parasport vittorie per Sara Valentini con Icy e per Ruggero con Lucky. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale ha premiato la squadra sammarinese per i risultati ottenuti nella stagione 2024-2025 all’insegna della promozione e dell’inclusione. "Un premio frutto di un grande lavoro di squadra e di uno straordinario spirito sportivo", ha commentato il presidente Michele Buscarini.







