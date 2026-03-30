ATLETICA Canicross: due su due per il team San Marino al 1° Trofeo Ranch On Ville Carolina Rossi&Arya vincono la categoria assoluta woman mentre Paola Carinato&Icy salgono sul podio nella categoria scooter

Canicross: due su due per il team San Marino al 1° Trofeo Ranch On Ville.

Domenica, 29 marzo, si è svolta l’ultima tappa della Coppa Italia Aics di canicross a Manciano. Binomi di elevato livello tecnico si sono sfidati sul percorso sinuoso di 3 km con una lunga discesa e salite che spezzano il respiro. Nella categoria assoluta canicross, Carolina Rossi&Arya chiudono la loro fatica in 14’18’’65 e vincono la categoria assoluta woman. Ricordiamo che Carolina, nata nel 2007, è al primo anno di categoria. Nella categoria scooter, Paola Carinato&Icy sbaragliano la concorrenza con il tempo di 10’11’’13 e salgono sul gradino più alto del podio. L’evento è stato anche l’occasione per premiare i vincitori della Coppa Italia. Il responsabile nazionale del Dipartimento Sport di AiCS, Filippo Tiberia, ha consegnato l’ambito premio a Paola Carinato che ha realizzato punteggio pieno nella stagione 2025-2026.

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